والي الجزيرة يشهد تخريج دورة فض الشغب لقوات الشرطة بمدني

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 20 سبتمبر 2021

شهد د. عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم بميدان تدريب الشرطة بودمدني فعاليات تخريج دورة فض الشغب الأساسية من قوات الشرطة، وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل العاقب، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة واللواء شرطة د. إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة ولجنة الأمن وقيادات الشرطة.



وأكد والي الجزيرة أن تخريج شرطة الشغب بولاية الجزيرة يدعم مرحلة الإنتقال الديمقراطيّ بالبلاد، وقطع بأهمية التدريب في تأهيل الأفراد وتعزيز تعامل قوات الشرطة مع الجمهور.

وأشاد بجهود إدارة مكافحة المخدرات والقوات المشتركة بولاية الجزيرة، وقال إن قوات مكافحة المخدرات ظلت تعمل بمهنية عالية وتقدم أدوارا وطنية، وأضاف الكنين أن المخدرات واحدة من الأدوات الأساسية في تدمير الشباب والاقتصاد الوطنيّ.

من جانبه أوضح اللواء شرطة د. ابراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولايه الجزيرة أن التدريب يهدف لبناء شرطة متكاملة للإطلاع بدورها في تعزيز الأمن بالبلاد ومقابلة التفلتات الأمنية.

وأكد إستمرار الدورات داخل وخارج البلاد لتطوير إمكانيات قوات الشرطة، وأشار الى أن ولاية الجزيرة شهدت العديد من المظاهرات خلال الفترة السابقة، وظلت الشرطة تتعامل مع المحتجين بصورة مهنية، وحيا المواطنين بالولاية لتفهمهم لدور الشرطة في حفظ الأرواح والممتلكات بالبلاد .

وفي سياق متصل وقف والي الجزيرة اليوم بإدارة مكافحة المخدرات بود مدني علي جهود قوات مكافحة المخدرات في ضبط ٢٣٣٠ رأس حشيش بمنطقة رفاعة تقدر قيمتها بمبلغ 18.4مليار جنيه..