عاجل.. مجلس الصحافة والمطبوعات يعلق صدور صحيفتي الانتباهة والصيحة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قرر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية تعليق صدور صحيفتيي الانتباهة والصيحة عن الصدور لمدة 3 ايام تبدأ اعتبارا من 21 سبتمبر 2021 وحتى 23 سبتمبر 2021 وذلك لنشر صحيفة الانتباهة في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 العدد 5362 وصحيفة الصيحة في ذات التاريخ في عددها رقم2381 اعلانا في الصفحة الأولى للصحيفتين لجهة غير معروفة وغير مسجلة قانونا هي "التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان" تدعو لاغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.



وقال المجلس في بيان له تسلمت /سونا/ نسخة منه انه وبعد الاطلاع على القوانين فإن الصحيفتين خالفتا الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 في المادة 57 البند 4 والتي تنص على أن" تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب"، وخالفت الصحيفتان قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 المادة "24" مسئولية رئيس التحرير والتي تنص على أن "رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسئولا بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الاخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحيفة أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر" وخالفت المادة 26 البند "ح" والتي تنص على عدم إثارة الفتنة الدينية او العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف". وفيما يلي ننشر نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

نشرت صحيفة الإنتباهة في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 العدد 5362 و صحيفة الصيحة في ذات التاريخ في عددها رقم 2381 إعلاناً في الصفحة الأولى للصحيفتين لجهةٍ غير معروفة وغير مسجلة قانوناً هي " التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان " تدعو لإغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ، وبعد الإطلاع على القوانيين خالفت الصحيفتان الوثيقة الدستورية لسنة 2019تعديل 2020 في المادة 57 البند "4" والتي تنص على " تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب " ، وخالفت الصحيفتين قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 المادة "24" مسئولية رئيس التحرير والتي تنص على " رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسئولاً بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ماينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحيفة أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر " وخالفت المادة 26 البند "ح " والتي تنص على " عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف " . ويخالف هذا الإعلان المنشور في الصحيفتين المادة 15 "3" والتي تنص على " مراعاة الإصدارات الصحفية للتوزان التحريري والإعلاني وفي كل الأحوال يجب ألا تطغى المادة الإعلانية على المادة التحريرية " حيث طغت المادة الإعلانية على التحريرية في النشر بالتاريخ المذكور .

ووفق هذه المخالفات وإستناداً على المادة 33 الفقرة " د" من قانون الصحافة والمطبوعات والصحفية لسنة 2009 الفصل السابع الجزاءات والعقوبات تقرير تعليق الصحيفتين عن الصدور لمدة 3 أيام تبدأ إعتباراً من 21 سبتمبر 2021 وحتى 23 سبتمبر 2021 وتنفيذ القرار مباشرةً . يؤكد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية على أن تمارس الصحافة بحرية وإستقلالية وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 مع مراعاة المصلحة العامة وأن تقوم بدورها في مجتمع تعددي ديمقراطي وفقاً لما ينظمه القانون .

الأمانة العامة 20 سبتمبر 2021