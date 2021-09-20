عاجل.. انخفاض متواصل في منسوب النيل الأزرق

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 20 سبتمبر 2021

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أعلن السودان انخفاض منسوب النيل الأزرق بمدينة سنجة 12 سنتمترًا عن منسوب الأمس، حيث سجل اليوم عند محطة قياس ود العيس بولاية سنار 15،08 مترًا بينما ارتفع منسوب نهر الدندر الذي سجل اليوم بمحطة قياس مدينة الدندر 14،22 مترًا بزيادة 4 سنتيمترات عن منسوب الأمس.



وقال المهندس عبدالله محمد آدم، وزير البنى التحتية السوداني المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بولاية سنار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن نهر النيل الأزرق قد ظل في حالة انخفاض مستمر رغم بداية التخزين في خزان سنار، مشيرًا إلى تدني مستوى الأمطار وكمياتها فضلًا عن بداية التخزين في خزان الروصيرص.

وأضاف أن اللجنة العليا لطوارئ الخريف تراقب وتتابع الزيادات المستمرة في نهر الدندر وتعمل على دعم اللجنة الفرعية لطوارئ الخريف بمحلية الدندر لتقليل المخاطر وحصر المتضررين لتعويضهم.