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عاجل.. وزير الداخلية يبحث مع منظمات أممية "ملف" استضافة السودان للاجئين

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الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 17 سبتمبر 2021

عاجل.. وزير الداخلية يبحث مع منظمات أممية

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متابعات - اخبار الخليج 365

جدد وزير الداخلية ، عز الدين الشيخ ، خلال اجتماعه مع مسؤولين أمميين وسفراء دول مانحة ، التزام الحكومة السودانية، باستضافة اللاجئين ، وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة لها.

ويعد السودان ، من بين أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة ، خاصة من جنوب السودان وإثيوبيا وإرتريا.

وبين الشيخ ، أن الظروف الاستثنائية والإنسانية التي تواجه اللاجئين ، تتطلب دعمهم والوقوف معهم.

وأشاد الوزير ، بحسب وكالة سونا للأنباء، باهتمام الدول المانحة والمنظمات بتوفير الدعم العاجل لللاجئين والمجتمعات المحلية.

وخاطب الوزير ، يوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم ، الاجتماع الخاص بتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة.

وشاركت في الاجتماع ، نائب ممثل الأمين العام للامم المتحدة ، خدراينا ندايلى، ومندوب المفوض السامى لشئون اللاجئين ، واكسل بيشوب. بجانب سفراء الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى العاملة فى مجال اللاجئين.

ودعا الوزير ، إلى تفعيل الشراكة والتعاون والتحاور بين كل الجهات ذات الصلة لحلحلة كافة قضايا اللاجئين ، بجانب إيجاد التقييم المستمر لهذا التعاون، وصولا لتحقيق الأهداف السامية الداعمة لبرامج اللاجئين بالسودان.

من جانبها ، أشارت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، بتعاون السودان وتوفير البيئة المناسبة للاجئين في ظروف إستثنائية مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتقديم الدعم لهم وللمجتمعات المستضيفة التي تأثرت بهذا اللجوء بتوفير برامج الصحة والتعليم.

ولفتت المسؤولة الأممية ، إلى أن دعم المانحين يأتي للدور الكبير للسودان واهتمامه بقضايا اللاجئين ، خاصة مع الزيادة المطردة للاجئين حول العالم ، مما أنتج قضايا تتعلق بالعنف والاغتصاب والاتجار وتهريب البشر.

وأكدت اهتمام الأمم المتحدة ، بتوفير الدعم للحكومة السودانية لبرامج اللاجئين بالمعسكرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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