حمدوك يطلع على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان بالتركيز على الوضع الأمني.جاء ذلك لدى لقائه بعد ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء والي جنوب كردفان د. حامد البشير. وصرح د. حامد أن اللقاء ناقش الترتيبات الأمنية واللوجستية لتأمين حركة الرعي للقطعان الضخمة من الماشية التي تُقدر بأكثر من (٢) مليون رأس التي ستعبر من الشمال إلى الجنوب نحو المصايف.



وأشار الوالي إلى أن اللقاء تناول ايضا سير الموسم الزراعي الذي يُبشر بإنتاجية عالية، وأمن على ضرورة توفير كل الامكانيات لحماية الموسم لتسهم الولاية من خلال منتجاتها الزراعية بشكل كبير في تأمين الغذاء ودعم الاقتصاد القومي.

وأكد د. حامد البشير أن رئيس مجلس الوزراء وعد بالتواصل المستمر مع الجهات الاتحادية ذات الصلة لتوفير الدعم المتعلق بالشهور المتبقية من العام للولاية.