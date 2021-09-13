عاجل.. سلسلة حرائق تقضي على أكثر من 2000 شجرة نخيل

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 13 سبتمبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اندلعت سلسلة حرائق في ثلاث مناطق في الولاية الشمالية بالسودان مساء أمس استمرت حتى صباح اليوم الاثنين، ما أدى الى احتراق أكثر من 2000 شجرة نخيل.



وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن قوة من إدارة شرطة الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في أشجار نخيل جزيرة بنا بمحلية دنقلة، بعد أن خلف خسائر قدرها 1800 نخلة، كما سيطرت على حريق آخر بمنطقة كودي التابعة لمحلية البرقيق التهم ما لا يقل عن 106 نخلات، واخمدت حريقا ثالثا بمنطقة السليم أتلف 42 نخلة.

وأضافت أن الحرائق اندلعت في يوم واحد، ولم تعرف بعد أسبابها.

وشهدت الولاية الشمالية في السنوات الأخيرة، نشوب عدة حرائق ضخمة قضت على مئات الهكتارات من الغطاء النباتي، المكون معظمه من أشتال وأشجار النخيل.

يذكر ان ولايتا الشمالية ونهر النيل هما الوحيدتان المنتجتان للتمور في السودان.