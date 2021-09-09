عاجل.. العثور على جثمانى 2 من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 9 سبتمبر 2021

قال المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة، إن جهود البحث عن طاقم الطائرة المنكوبة أسفرت عن العثور على جثمانى 2 من طاقمها المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين.



وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أمس على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني.

وأوضح أبو هاجة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه تم التعرف على جثمان نقيب طيار ومساعد فني جوي، وترحم على روحيهما، مؤكدا أن الجهود لا تزال مبذولة للعثور على بقية الطاقم.

وكانت وكالة الأنباء السودانية، نقلت عن شهود عيان من سكان المنطقة قولهم إن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة.

ووصلت قوات الدفاع المدني وجنود من سلاح البحرية السودانية إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية ومنعت دخول المواطنين إلى محيطه.

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي، فيما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة.