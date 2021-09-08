عاجل.. سقوط مروحية عسكرية في النيل الأبيض غرب العاصمة السودانية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

نقلت وكالة السودان للأنباء عن شهود عيان سقوط طائرة عسكرية داخل المياه الممتدة للنيل الابيض في الثالثة من بعد ظهر الأربعاء.



ووقع الحادث في منطقة الشقيلاب غربي العاصمة الخرطوم لكن لم تعلن أي جهة عسكرية النبأ رسميا.

وطبقا لمراسل وكالة السودان للأنباء في المنطقة فإن شهود العيان من سكان المنطقة أكدوا ان قوة عسكرية هرعت الى مكان الحادث بقيادة العميد شرطة محمد الأمين مدير شرطة محلية جيل أولياء ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد الا انه لم يتم حتى الان تحديد موقع الطائرة.

ويقول شهود العيان ان قوات الدفاع المدني وجنود بزي البحرية السودانية وصلوا الي موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الامنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين الى محيط المكان.

وأفاد سكان المنطقة انهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي ولا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها، فيما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة.

ولم تصدر القوات المسلحة بيانا رسميا بعد ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة.