وزير الدفاع يصل جوبا لحضور اجتماعات الآلية السياسية الأمنية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل الفريق الركن يس ابراهيم يس عبدالهادي، وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع جمهورية جنوب السودان (JPSM)، أمس الثلاثاء، إلى جوبا للمشاركة في اجتماعات الآلية المشتركة التي تبدأ اعمالها، اليوم، بعاصمة جنوب السودان، وتستمر لمدة يومين.



وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان أنه كان في استقبال وزير الدفاع السوداني بمطار جوبا، انجلينا جاني تينج وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، رئيس الجانب الجنوب سوداني في الآلية المشتركة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الدفاع السوداني، كلا من المدير العام لجهاز المخابرات العامة، مدير عام الشرطة، المدير العام لهيئة الجمارك ،المدير العام لهيئة المساحة، مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية وممثل رئاسة الأركان وممثل قوات الدعم السريع.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، "بياتريس خميسا واني" وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال المقابلة على خصوصية العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب السودان، وعلى أهمية مواصلة الجهود الجارية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المنفعة المشتركة، وبما يجعلهما نموذجين يُحتذى بهما لتحقيق الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وذلك تنفيذًا لرؤية رئيسيّ البلدين في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن المقابلة تناولت كذلك عددًا من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مساندة مصر لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان، فضلًا عن تقديم شتى أنواع الدعم لجنوب السودان في ظل التحديات العديدة التي يواجهها ارتباطًا بتداعيات جائحة كورونا والفيضانات التي تشهدها البلاد، إلى جانب التزام مصر بمواصلة جهود بناء الكوادر الجنوب سودانية في شتى المجالات؛ وهو ما حرصت معه الوزيرة الجنوب سودانية على الإعراب عن تقديرها للدور المصري المقدر لدعم جنوب السودان في شتى المجالات.