منتخب السودان يكشف تفاصيل إصابة نجم المريخ

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

سيفقد فريق المريخ السوداني جهود أحد نجومه البارزين في مباراته المقبلة المقررة ضد إكسبريس الأوغندي، الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وكان المريخ ينتظر انتهاء مباراة منتخب السودان ضد غينيا بيساو، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لينضم إلى بعثته في أوغندا 6 لاعبين دوليين، لكنه سيفقد خدمات نجمه رمضان عجب للإصابة.

وغادر 5 لاعبين كانوا مع منتخب السودان، فجر اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوغندية للالتحاق ببعثة المريخ هناك.

وتعرض رمضان عجب لإصابة في الظهر، خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي غينيا بيساو في الدقيقة 17، ولم يكمل المباراة ونقل إلى أحد المشافي التخصصية.

وأوضح حسين إلياس المدير التنفيذي لمنتخب السودان أن طبيب منتخب السودان، وائل حداد تابع حالة اللاعب، وشخص الإصابة على أنها كدمة قوية في الجانب الأيمن من الظهر.

وأضاف إلياس أنه تم التعامل طبيا على أعلى مستوى مع حالة اللاعب، بمتابعة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات السودانية.

وأوضح: "رمضان عجب غادر صباح اليوم بعد أن تم تركيب دعامة طبية له في اليد".