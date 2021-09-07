انخفاض منسوب نهري النيل وعطبرة في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل السودانية اليوم الثلاثاء، بانخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي ونهر عطبرة.



تقرير غرفة الطوارئ أكد أن “منسوب النيل الرئيسي سجل اليوم الثلاثاء انخفاضا قدره 13 سم عن منسوب أمس، بمعدل يقل متر و26 سم عن منسوب العام الماضي، فيما سجل منسوب نهر عطبرة انخفاضا قدره 20 سم عن منسوب أمس بما يقل مترا و62 سم عن منسوب العام الماضي”.

وكان منسوب النيل قد تجاوز منسوب الفيضان، في العاصمة الخرطوم، الشهر الماضي، الأمر الذي دفع السلطات السودانية إلى تحذير المواطنين.

كما لفت تقرير غرفة الخريف إلى أن “الفاصل المدارى يمر شمال أبو حمد جنوب مدينة كتم والولايات الغربية ومتوقع هطول أمطار متوسطه إلى خفيفة خلال فترة التوقع” موضحاً أن “جريان سيل بمحلية بربر بمنطقة المكايلاب في مساره الطبيعي وما زالت الجهود الهندسية تجرى لتقوية التروس والحمايات بمناطق الهشاشة والمنخفضات وجاري حصر الأضرار بالمحليات”.

وطالبت الغرفة جميع المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الوديان والسيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

يشار إلى أن إيراد النيل الأزرق، عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية، وصل الشهر الفائت إلى 742 مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 200 مليون متر مكعب، وفقا للبيان اليومي للجنة الفيضان.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود، سجل ملايين الأمتار المكعبة، حيث سجل الروصيرص 633، وسنار 639، وجبل اولياء 74، وأعالي عطبرة وستيت 519، وخشم القربة 157، مروي، 682.