عاجل.. وصول أول شحنة من لقاحات كورونا اشترتها حكومة السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 6 سبتمبر 2021

وصلت ليل الأحد أول دفعة من لقاحات اشترتها الحكومة السودانية بلغت 158 ألف جرعة من لقاح "كوفيد ـ 19" جونسون آند جونسون.



واللقاحات التي وصلت مطار الخرطوم من أصل خمسة ملايين وثلاثمئة ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون.

واشترت حكومة السودان اللقاح عبر تمويل تلقته من البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا بحوالي 100 مليون دولار، وتمت عملية الشراء من خلال فريق العمل الأفريقي المعني باقتناء اللقاحات التابع للإتحاد الأفريقي.

وتكفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بإيصال الشحنات الى السودان.

وتسعى الحكومة لتوفير لقاحات "كوفيد-19" من جميع المنصات المانحة للقاح، حيث تواصلت مع (كوفاكس، الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي، والسفارات) لتوفير اللقاحات التي تكفي لأكثر من 20% من سكان البلاد في المرحلة الأولى.

وبهذه الكمية ستتمكن وزارة الصحة من التوسع في عملية التحصين وتشمل العملية كل من الكوادر الصحية، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، المعلمين والمسافرين، على أن تزيد نسبة المستهدفين بعد استلام مزيد من الشحنات.

ومن المتوقع وصول شحنات إضافية حتى أكتوبر القادم ويتم العمل من أجل تحصين 8 ملايين شخص بنهاية العام الحالي.