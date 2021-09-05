عاجل.. سداد 23 مليون يورو لتغطية مديونيات شركات الأدوية على وزارة الصحة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة المالية السودانية تسليم وزارة الصحة 23 مليون يورو، لتغطية مديونياتها على الشركات المستوردة للادوية.



في وقت التزمت بتوفير 4 ملايين يورو لاكمال سداد المديونية بجانب توفير 4 مليار جنيه سوداني.

كما جددت وزارة المالية التزامها بسداد مبلغ 800 مليون جنيه شهريا لدعم ادوية الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الإسبوعي للغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف السبت.

وناقش الاجتماع سير أداء إمداد السلع الاستراتيجية ووقف على التحديات والعقبات التي تعيق إمدادها.

بجانب مراجعة موقف مخزون سلعة القمح وأهم السبل والاستعدادات لتأمينه، وإيجاد التمويل اللازم لتوفير 220 ألف طن من القمح.

وذلك لمواجهة احتياجات البلاد منه، وضمان استمرار المحافظة على وفرة القمح خلال الفترة القادمة.

كذلك اطلع الاجتماع على استمرار وزارة الصحة والصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة.

والعمل على سد الفجوة فيها خلال الفترة المقبلة، و لضمان استمرار الإمداد الدوائي.

ويعاني السودان من أزمة دواء مستفحلة إذ تنعدم الأدوية بمختلف أنواعها بما فيها المنقذة للحياة.