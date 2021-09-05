عاجل.. والي شمال دارفور يكشف تفاصيل زيارة وفده إلى ليبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 5 سبتمبر 2021

كشف والي شمال دارفور غربي السودان نمر عبدالرحمن عن تفاصيل وأسباب إرساله وفدا إلى بلدية كفرة في ليبيا.



وأوضح نمر أن "الغرض كان التشاور مع السلطات من أجل إمكانية تفعيل تجارة الحدود مع ولايته".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "في إطار السعي الدؤوب من أجل مساعدة أهالي شمال دارفور وتخفيض أعباء المعيشة، بجانب خلق علاقات مميزة مع كل دول الجوار، خاصة ليبيا وتشاد".

ولفت كذلك إلى وجود تفاهم سابق مع مصر بغرض تفعيل تجارة الحدود.

وبيّن أنه "في حال اتفق مع الجانب الليبي فإن ذلك سينعكس على تحريك التجارة والاستثمار وفق الاتفاق السابق، كما ستبدأ فعليا فتح محطات الجمارك وتفعيلها في كل من مالحة، ومليط كتم، وكرنوي، والطينة".

واستطرد: "بجانب السماح بالحركة التجارية والاستثمارية فورا وفق الأسس والضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".

وذكر أن "نفس الشيئ سيطبق مع مصر، وتشاد، خاصة المناطق القريبة من الفاشر، مثل أم جرس، وابشي، وباهاي، وطينة، وغيرها".