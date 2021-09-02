عاجل.. منسوب النيل في الخرطوم يسجل 17.22 متراً

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 2 سبتمبر 2021

سجلت الخرطوم اليوم 17.22 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 44 سم، بينما سجلت شندي 17.99 أقل من أعلي منسوب بـ 45 سم.



وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الأثيوبية النيل الأزرق 582 مليون متر مكعب في اليوم ، نهر عطبرة 259 مليون متر مكعب في اليوم والنيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

وارتفغ تصريف المياه عند خزان الروصيرص 8 مليون متر مكعب ليبلغ 545 مليون متر مكعب مقابل 537 مليون متر مكعب ليوم أمس، وإنخفض الإيراد عند سنار 8 مليون متر مكعب ليبلغ 556 مليون متر مكعب مقابل 564 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل الأولياء إرتفع الإيراد 5 مليون متر مكعب ليسجل 124 مليون متر مكعب مقابل 119 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وفي مروي إرتفع الإيراد 1 مليون متر مكعب ليبلغ 717 مليون متر مكعب مقابل 716 ليوم أمس.

فيما تنبأ البيان بإستقرار منسوب النيل غداً الجمعة في ود العيس مسجلاً 16.38 متراً، وانخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 6 سم ليسجل 19.32 متراً حيث سجل اليوم 19.38 وأرتفاع المنسوب في الخرطوم بمعدل 2 سم ليسجل 17.20 متراً وكان قد سجل اليوم 17.22 متراً، وإستقر المنسوب في شندي مسجلاً 17.99 متراً، وأستقر المنسوب في عطبرة مسجلاً 15.30 متراً، وإنخفاضه في مدينة دنقلا بمعدل 1 سم ليسجل 14.81 وكان قد سجل اليوم 14.82 متراً.

وقررت اللجنة إستمرار المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم إلي حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، وبداية التخزين في خزان خشم القربة.

وأكدت اللجنة إستقرار مستوى المياه في جميع القطاعات مناشدة المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.