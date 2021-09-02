عقار يشرع في الترتيبات الأمنية ويدعو لمقاومة العودة للحرب

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 2 سبتمبر 2021

ابتدر عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ووزير الدفاع الوطني الفريق ياسين ابراهيم، تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق مسار المنطقتين.



ووصل عقار ووزير الدفاع إلى منطقة أولو بولاية النيل الأزرق، حيث شهدا بداية تجميع قوات الحركة الشعبية شمال.

ودعا عقار لمقاومة محاولات الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرى، لما خلفته من آثار سالبة ومشاكل من بينها فقدان أجيال كاملة لفرص التعليم. وقال إن اكتمال الترتيبات الأمنية يعني خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة جديدة لحماية الدستور والسودان.

إلى ذلك اكد وزير الدفاع، الفريق الركن يس إبراهيم يس، التزام الحكومة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن حكومة الفترة الانتقالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها.

واوضح وزير الدفاع، أن تدشين بداية الترتيبات الأمنية بمنطقة أولو، يمثل المرحلة الأولى، وستتوالى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة.