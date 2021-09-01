عاجل.. الداخلية تصدر بيانا حول احداث مجمع رهف السكني بسوبا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول الاحداث التي جرت بمجمع رهف السكني بسوبا احد مشاريع التامين الاجتماعي لقوات الشرطة، وفيما يلي نص البيان :



وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

بيان صحفي

مجمع رهف السكني هو أحد مشاريع التأمين الإجتماعي لقوات الشرطه، وبتاريخ 14 أكتوبر/2020 قامت الشرطة بإستضافة وفود السلام لمجموعات حركات الكفاح المسلح المتمثلة في الجبهة الثالثة تمازج والتحالف السوداني وحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي وحركة العدل والمساواة لمدة شهر مساهمة منها في دعم عملية السلام.

الا انه وبعد أنقضاء فترة الإستضافة ظل العديد من أفراد الحركات بالموقع رغم إفادة رئيس المفوضية القومية للسلام بعدم مسؤوليتهم من الإقامة غير القانونية، ونتج عن ذلك أضراراً كثيرة بالمجمع نتيجة لسوء الإستخدام والتخريب المتعمد إضافة للعديد من المخالفات القانونية.

وبتاريخ اليوم 1/سبتمبر /2021 تحركت قوة من القوات المشتركة بقيادة مدير شرطة محلية الخرطوم وإشراف مدير دائرة الطوارئ والعمليات برئاسة شرطة ولاية الخرطوم بالولاية لإخلاء المجمع من المعتدين حيث تعرضت القوة فور وصولها لإطلاق نار بكثافة من داخل المجمع وإستطاعت القوة المشتركة السيطرة علي الموقف وإخلاء الموقع من المعتدين بعد أن بادلتهم إطلاق النار ونتج عن ذلك إصابة إثنين من أفراد حركات المسلح بإصابات متفاوته تم إسعافهم ولا تزال القوة مرابطة بالموقع لتأمينه .