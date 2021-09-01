14 إصابة وحالتا وفاة بكورونا في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

سجلت وزارة الصحة السودانية 14 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات ارتفع في السودان إلى 37 ألفًا و715 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2837 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين 31 ألفًا و675 متعافى، مؤكدة أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.