عاجل.. تأجيل العام الدراسي إلى 20 سبتمبر المقبل

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

اعلنت تماضر الطريفي عوض الكريم وزيرة التربية والتعليم العام ان العام الدراسي سينطلق في يوم الاثنين 20 سبتمبر و ينتهي الخميس 2 يونيو 2022 م.



قدمت الوزيرة تنويرا عاما حول اهم الاحداث والمؤتمرات التي انتظمت البلاد و المتعلقة بالتعليم وما تمخض عنها من مخرجات وقرارات ومقررات قالت انها ستكون خارطة الطريق للمستقبل.

وقالت الوزيرة انه تمت طباعة الكتب للمرحلة المتوسطة في الوزارة وانه سيتم تسليم كل الولايات بنسبة 50 على ان يكمل ما تبقى خلال شهر.

واشارت الوزيرة الى ان اولى هذه الثمارهي سن واجازة قانون جديد للتعليم واعادة هيكلة وزارة التعليم العام

ونوهت الوزيرة الى مجموعة من الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة منها استراتيجية تعليم البنات وتعليم اللاجئين والتعليم الالكتروني.

وقالت الوزيرة ان الدافع لعودة نظام التعليم الثانوي الغرض منه اتساق نظام التعليم السوداني مع النظم التعليمية والاقليمية القائمة في الدول حول السودان وهو نظام 12 عام في السلم التعليمي.