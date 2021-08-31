دقلو يناقش مع الحرية والتغيير بشرق دارفور قضايا التنمية والسلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، وفد تنسيقية قوى الحرية والتغييربولاية شرق دارفور وبحث اللقاء قضايا الامن ومشروعات التنمية والسلام بالولاية.



وقال عضو وفد تنسيقية قوى الحرية والتغيير مصطفى محمد باخت، إن الوفد ناقش مع النائب الأول جملة من القضايا المهمة لشرق دارفور بعد الاستقرار والتعايش السلمي والاجتماعي الذي انتظم الولاية". مشيراً الى أنهم أكدوا للنائب الأول تقدير الحرية والتغيير بشرق دارفور للجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الدعم السريع والنائب الأول في تأمين وحماية السودان ودارفور خاصة خلال المرحلة الفائتة، واشار الى أن اللقاء تطرق الى دعم مشروعات التنمية بالولاية خاصة في مجالات التعليم والسكن الجامعي لطلاب جامعة الضعين ورصف الطرق الداخلية ودعم تنفيذ الطريق القومي الذي يربط الولاية بالولايات الأخرى وإكمال مطار الضعين، الى جانب دعم ورعاية البرامج والمشروعات الثقافية والرياضة بوصفها جسراً للتواصل بين الشعوب.

وذكر عضو تنسيقية الحرية والتغيير، أن النائب الأول أمن على كافة القضايا والمشروعات التي طرحها، مؤكداً التزامه بالعمل على متابعة تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن.

وأوضح باخت أن الوفد ناقش مع دقلو إنشاء نقاط جمركية مع دولة جنوب السودان لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وقال إن النائب أكد ضرورة إنشاء مركز للتدريب بالولاية، وأنه سيولي الرياضة والثقافة بالولاية اهتماماً كبيراً من أجل التواصل مع الشعوب وإفشاء السلام بين المجتمعات.

وامتدح باخت دور قوات الدعم السريع في الولاية وإقليم دارفور كافة في حراسة السلام ومكتسباته.