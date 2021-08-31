عاجل.. حمدوك : مبادرة الجزائر لحل أزمة سد النهضة واعدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

ثمّن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل “في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي”.



وقال حمدوك – خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الشرق” السعودية – إن بلاده “تقدر جهود القيادات الجزائرية” في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة.

وشدد في هذا الصدد، على أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساس للخلافات مع إثيوبيا، حيث قال “نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار”.

وباعتبار أنه قد سبق لها وأن قادت وساطات دولية ناجحة لتسوية عديد الأزمات، وبغية التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، أطلقت الجزائر مؤخرا مبادرة بهذا الخصوص تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف، وقد لقيت ترحيبا من قبل هذه الأخيرة.

وأعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الثامن أوت الماضي، عن “تفاؤله” بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا الدول المعنية إلى “التجاوب” مع المبادرة الجزائرية و”التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة“.