عاجل.. البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي بما يحقق الأهداف المشتركة.



والتقى البرهان، اليوم الثلاثاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان، ضمن الاجتماعات الدورية مع سفراء الاتحاد.

وقال روبرت فان دن دوول سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع عقد في جو بناء وودي للغاية، مؤكدا سعي دول الاتحاد إلى دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والمساعدة في تخفيف التوترات في القرن الأفريقي وتوسيع التعاون في المنطقة.

وأكد أن دور السودان المهم و الإيجابي هو دور تاريخي، معربا عن شكره للبرهان على المناقشات الصريحة مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي: "ناقشنا خلال اللقاء التطورات السياسية والمهمة في السودان، ومتابعة المبادرة السياسية لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ودعوات الحوار حول تشكيل مفوضية الدستور والانتخابات، وأهمية التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وضرورة قيام مجلس تشريعي انتقالي".

وأوضح أن اللقاء تطرق للوضع الأمني في السودان، والتقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام، والجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على النظام، وتعزيز الأمن، وفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة، والتدابير الحكومية لضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك النازحين داخليا والتقدم الملحوظ في التحقيقات وتحقيق العدالة لمرتكبي أعمال العنف والهجمات القبلية في بعض المناطق في دارفور وشرق السودان.

وأضاف: "أكدنا على أهمية تكثيف حكومة السودان جهودها لحماية المدنيين، بما في ذلك النازحين داخليا، ومنع المزيد من النزوح وإيجاد الحلول المتقدمة لمشاكل النازحين من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين".

وأعرب دوول عن حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي على دعم الإصلاحات الاقتصادية الحكومية لإعادة بناء اقتصاد السودان فضلا عن دعم برنامج دعم الأسرة لمعالجة آثار المعاناة الاقتصادية.

وذكر أن سفراء الاتحاد الأوروبي أطلعوا رئيس مجلس السيادة الانتقالي على مجالات التعاون المختلفة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحقوق المتساوية للنساء والفتيات، وتعزيز الحكم الرشيد في جميع أنحاء البلاد ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ودوله ستواصل دعم انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية ومدنية وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي ولبناء نظام ديمقراطي سلمي لجميع السودانيين.

ونوه بأن انتقال السودان أسفر عن تطور كبير في العلاقات السودانية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي ستتعزز أكثر بالاستعداد المشترك للحوار السياسي الاستراتيجي بين الجانبين والذي سينطلق هذا العام.