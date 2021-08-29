عاجل.. ظهور أسراب من الجراد الصحراوي بالقضارف

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 29 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تخوف عدد من المزارعين بولاية القضارف من ظهور أسراب من الجراد.



ووصف رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي الولاية ياسر الصعب أسراب الجراد التي ظهرت مؤخرا بالخطيرة، وقال إن هذا الصنف من اخطر الانواع وسريع التوالد والانتشار،مناشد إدارة وقاية النباتات بالاسراع في مكافحته في طوره الاول حتى لا يتوالد ويؤثر علي المحاصيل

واكد مدير وقاية النباتات بولاية القضارف المهندس جمال عثمان مصطفى، أن الولاية علي مرّ التاريخ لم تظهر بها افة الجراد الصحراوي.

وقال إن الجراد الصحراوي عادة يظهر في ولاية البحر الأحمر وغرب السودان والجارة اثيوبيا ودول الجوار الاخري، وتابع التغيرات المناخية دفعتنا للمراقبة وإجراء مسح دوري علي الحدود مع اثيوبيا والولايات المجاورة بالتنسيق مع إدارة الجراد في المركز.

وقلل مصطفى من خطورة ظهور اسراب الجراد بالولاية وقال هذا النوع من الجراد يسمى (ساري الليل)، مؤكدا تحرك فرق لمكافحته في هذه المرحلة لسهولة مكافحته وهو في طور (عتاب) وحتى لا يتحول لاسراب ويضر أشجار الصمغ العربي وأشجار البساتين، نافيا ضرره على المحاصيل الحقلية واقتصار أضراره على أشجار الصمغ العربي (وهو آفة صمغ عربي وبساتين)، موضحا ان هناك برنامجا مكافحة على مستوى الإدارات العامة المركزية يعمل على طول العام منذ شهر يناير وحتى مايو لمكافحة آفة العنتد للحد من انتشاره والذي يكون في لحظة بيات، اضافة لبدء مكافحة آفة الفأر في شهر ابريل وحتى سبتمبر، مؤكدا القيام بمكافحته حال ظهوره في مرحلة الحصاد

وتابع:ثم تبدأ مكافحة الجراد ساري الليل منذ شهر اغسطس وحتى نهاية العام اضافة الى مكافحة الطيور.

وعن المشاكل الآنية التي تواجه المكافحة، قال مدير وقاية النباتات بالولاية، هي نفس المشاكل التي تواجه السودان، واضاف: نتأثر بالمشاكل الاقتصادية ونحن اول من نواجهها، مؤكدا التنسيق الكامل بين إدارة الجراد المركزية وادارة الآفات الأخرى وبين الولايات المجاورة، مؤكدا ان هناك متابعة لصيقة من مدير إدارة وقاية النباتات المركزية والمدير العام لوزارة الانتاج بالولاية.