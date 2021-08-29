السودان يعرب عن انزعاجه وأسفه للتطورات بين المغرب والجزائر

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 29 أغسطس 2021

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن بالغ انزعاجها وأسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة، تستدعي إعلاء روح التضامن العربي والإسلامي والإفريقي لمجابهة كافة التحديات الماثلة.



وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان، إن السودان تربطه علاقات أخوية متينة مع كلا البلدين، وعلاقاته الثنائية مع البلدين الشقيقين متميزة ومتطورة مما يجعله يتطلع إلى رؤية سعيهما المشترك بإخلاص من أجل إيجاد حل عاجل ومستدام لكافة القضايا العالقة بين البلدين.

ودعا السودان الطرفين، إلى التوصل لتسوية ودية وإيجابية، وتحويل هذه الأزمة العارضة إلى فرصة حقيقية للتضامن والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين بأسرع ما يمكن، داعيا إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية لأي خلاف.

وأكد ثقة السودان في حكمة القيادة السياسية في البلدين بوقف التصعيد السياسي والدبلوماسي، وتوخي الإرادة المخلصة لطي هذه الصفحة، وتجسير العلاقات بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين، ويعزز الاستقرار في المنطقة.