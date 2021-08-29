عاجل.. السودان يوجه ضربة جديدة لإثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 29 أغسطس 2021

أكد مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون حكومة جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أبرم اتفاقًا مع نائبه رياك مشار يمهد لدمج قواتهما المسلحة، في خطوة من شأنها إحراز تقدم في عملية السلام.



وأوضح "لومورو" في مؤتمر صحفي عقده: أن "الزعيمين توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومي في البلاد".

وأضاف: "لقد وصلنا الآن إلى المقاربة الصحيحة واتفقنا على أن نتشارك بنسبة 60 مقابل 40 بالمئة"، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية، والباقي مقسم بين مشار وقوى من المعارضة.

وأشار الى أن الاتفاق يساعد في "إنشاء قطاع أمني يكون موحدًا ومخصصًا لشعب جنوب السودان وليس لحزب سياسي أو جماعة سياسية".