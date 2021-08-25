عاجل.. تفكيك "إخوان السودان" تصادر أراضي منهوبة وتجمد أرصدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 25 أغسطس 2021

قرر بنك السودان المركزي تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا من تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان.



وقال المركزي السوداني، في بيان له تقرر تجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا متهمين بالاتجار في العملات والإضرار بالإقتصاد.

وأضاف المركزي، في منشور متضمنا أسماء الذين تقرر تجميد وحظر أرصدتهم وحساباتهم، أن القرار جاء بطلب من لجنة تفكيك نظام الإخوان الحكومية.

وضمت قوائم المحظورين الصادرة من البنك المركزي، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" شخصيات بارزة في تنظيم الإخوان الإرهابي مثل ربيع عبدالعاطي، ومحمد الأمين بركة وآخرين.