عاجل.. الري: عدم تداول إثيوبيا للمعلومات حول ملء سد النهضة كلفنا الكثير

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 25 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن إيراد النيل الأبيض هذا العام كان الأعلى لمدة تصل إلى 100 عام سابقة.



وكتب وزير الري السوداني على تويتر: "قدمنا بالأمس 24 أغسطس 2021 مع عدد من الوزارات ووالي الخرطوم خلال جلسة مجلس الوزراء تقارير عن موسم فيضان 2021-2022، وأحد أهم سمات فيضان هذا العام الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المائة عام السابقة".

وقال: "حيث كان متوسط إيراد النيل الأبيض يتفاوت بين 70 و80 مليون متر مكعب يومياً في الأعوام السابقة خلال شهر يوليو، ليرتفع لما بين 120-130 مليون متر مكعب في اليوم في الموسم الحالي".

وأضاف: "تمكنا بنجاح خلال موسم الفيضان الحالي، ولأول مرة من استخدام الخزانات السودانية (الروصيرص ومروي) في كسر حدة الفيضان خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث حددت لجنة الفيضان لأول مرة ما يُسمى بالتصريف الآمن الذي بلغ 800 مليون متر مكعب خلف سد مروي و 550 إلى 650 مليون متر مكعب خلف سد الروصيرص".

وتابع: "رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء اجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

وأضاف: "واستعرضنا بمجلس الوزراء أيضا تقرير عن الفيضان بمدينة الفاو والدمار الكبير الذي حدث والأراضي الزراعية التي غمرت، كان هناك نقاشاً مهماً حول ضرورة تصريف هذه المياه بأسرع ما يُمكن لكى تصبح كل المساحات المغمورة جاهزة للموسم الشتوي".