حاكم إقليم دارفور: تشكيل قوة أمنية مشتركة لحسم الانفلاتات الأمنية

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أعلن حاكم إقليم دارفور (غرب السوان) مني أركو مناوي عن تشكيل قوة أمنية مشتركه تضم كافة الوحدات العسكرية والأمنية و"حركات الكفاح المسلح" لتعمل على حسم كافة مظاهر الانفلاتات الأمنية والاقتتال بالإقليم وحماية المواطنين، وذلك عوضا عن التأخير الذي لازم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.



ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مناوي قوله، خلال مخاطبته اليوم الثلاثاء لقاء جماهيريا نظمه نازحو معسكر "زمزم" جنوب الفاشر (عاصمة شمال دارفور)، إن إدارة إقليم دارفور تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتنسيق التام مع كافة الجهات وإشراكهم من أجل إنهاء معاناة المواطنين، مناشدا الجميع ضرورة إخلاص النوايا والعمل من أجل البناء وإعادة الأعمار.

وأضاف حاكم إقليم دارفور أن أولويات حكومته للمرحلة المقبلة تتمثل في توفير الأمن والاستقرار وتأهيل وتدريب شريحة الشباب والمرأة وبناء القدرات بجانب توفير المشروعات الاقتصادية المنتجة للاستفادة من الطاقات الإيجابية للشباب.

وكان حاكم إقليم دارفور وأعضاء حكومة ولجنة أمن ولاية شمال دارفور، تفقدوا أوضاع النازحين الجدد الذين وصلوا إلى معسكر "زمزم" إثر الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقتي كولقي وقلاب بمحلية طويلة، قبل أيام.