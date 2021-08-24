عاجل.. السودان يتفق مع الأمم المتحدة على سحب القوات الإثيوبية من أبيى

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

اتفقت وزارة الخارجية السودانية مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقى، على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية من منطقة أبيى المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.



ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، فقد "عقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى مساء أمس الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى، حيث تم الاتفاق على سحب المكون الأثيوبى من القوة الموقتة الأمنية فى أبيى خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بناءً على طلب السودان".

وقالت الوكالة، إن "الوزيرة السودانية تعهدت بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيى، واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة".

كانت الأمم المتحدة نشرت بعثة حفظ السلام فى أبيى "يونيسفا" بموجب قرار مجلس الأمن الدولى فى 2011، عقب استقلال جنوب السودان عن السودان، وكان من المفترض إجراء استفتاء فى المنطقة ليقرر مواطنوها إلى أى البلدين ينضمون، لكن الخلافات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء فى 2011.

وبحسب موقع بعثة "يونيسفا"، تضم القوات الإثيوبية 3.158 جندياً و7 من الشرطة من إجمالى 4190 عدد أفراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.

وتوترت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا بسبب الخلاف على منطقة الفشقة الزراعية، والتى أعاد الجيش السودانى تحريرها من الميليشيات الإثيوبية منذ نوفمبر الماضى، إضافة إلى الخلافات بشأن التعنت الإثيوبى فى ملء سد النهضة.