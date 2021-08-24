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عاجل.. تعيين قاض جديد لمحكمة مدبري انقلاب 1989

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

عينت السلطة القضائية في السودان ، قاض جديد لرئاسة محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989.

وقالت وكالة السودان للأنباء ـ سونا ، إن قاضي المحكمة العليا ، حسين الجاك الشيخ ، ترأس جلسة محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 ، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة الخرطوم.

وسمي الشيخ ، خلفاً للقاضي أحمد علي أحمد  الذي تنحى في الـ27 من يوليو الماضي.

وتم تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل ، نسبة لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ، ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين ، وتقديم المستندات بالصوت والصورة ، بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين.

وكانت الجلسة مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت.

وطلب القاضي من هيئة  الاتهام ، تحضير المستندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين.

والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة المقبلة ، باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم.

و في الـ 22 ديسمبر الماضي ، تنحى القاضي الأول لمحكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، عصام الدين محمد إبراهيم.

وخلفه قاضي المحكمة العليا ، أحمد علي أحمد ، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية  في 27 يوليو الماضي.

ويحاكم 28 من قادة النظام البائد ، عسكريون ومدنيون ، منذ العام الماضي، بتهمة تقويض النظام الديمقراطي ، عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.

وعلى رأس المتهمين بتدبير الانقلاب ، الرئيس المخلوع عمر البشير بجانب نائبيه ، بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، بالإضافة إلى قيادات مدنية وعسكرية أخرى.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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