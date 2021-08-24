عاجل.. تعيين قاض جديد لمحكمة مدبري انقلاب 1989

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

عينت السلطة القضائية في السودان ، قاض جديد لرئاسة محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989.



وقالت وكالة السودان للأنباء ـ سونا ، إن قاضي المحكمة العليا ، حسين الجاك الشيخ ، ترأس جلسة محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 ، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة الخرطوم.

وسمي الشيخ ، خلفاً للقاضي أحمد علي أحمد الذي تنحى في الـ27 من يوليو الماضي.

وتم تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل ، نسبة لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ، ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين ، وتقديم المستندات بالصوت والصورة ، بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين.

وكانت الجلسة مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت.

وطلب القاضي من هيئة الاتهام ، تحضير المستندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين.

والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة المقبلة ، باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم.

و في الـ 22 ديسمبر الماضي ، تنحى القاضي الأول لمحكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 ، عصام الدين محمد إبراهيم.

وخلفه قاضي المحكمة العليا ، أحمد علي أحمد ، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي.

ويحاكم 28 من قادة النظام البائد ، عسكريون ومدنيون ، منذ العام الماضي، بتهمة تقويض النظام الديمقراطي ، عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.

وعلى رأس المتهمين بتدبير الانقلاب ، الرئيس المخلوع عمر البشير بجانب نائبيه ، بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، بالإضافة إلى قيادات مدنية وعسكرية أخرى.