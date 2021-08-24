عاجل.. دقلو يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو تعاون السودان وتنسيقه مع الشقيقة ليبيا في كافة المجالات، بما يعزز الإستقرار في البلدين.



ورحب خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد/ موسى الكوني موسى والوفد رفيع المستوى المرافق له، بزيارة الوفد الليبي للبلاد، متمنياََ أن تنعم الشقيقة ليبيا بالإستقرار في ظل حكومتها الحالية.

وعبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن سعادته برغبة وإستعداد الأطراف الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية، داعياََ لضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

إلى ذلك أكد مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام عمر، في تصريح صحفي، أن اللقاء اتسم بالصراحة والشفافية ، وتناول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ،مؤكداً متانتها وأزليتها.

وأضاف مدير الإدارة الأفريقية أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قدم الدعوة للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الجانب الليبي أبدى رغبته في مشاركة السودان وكل دول الجوار لدعم إستقرار ليبيا والمنطقة.

وقال إن زيارة الوفد الليبي للبلاد تأتي، والسودان يستعد للمشاركة في مؤتمر الجوار الليبي الذي سيعقد في القريب العاجل بدعوة من الحكومة الجزائرية.

من جانبه أشاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية الليبي السيد/ محمد خليل عيسى، بمواقف السودان الداعمة لبلاده، مشيراً إلى أن السودان رحب بتفعيل الإتفاقية الرباعية لحماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

ودعا وكيل الخارجية الليبي، دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الإستقرار في ليبيا ، مؤكداً أن الدولتين ظلتا تعانيان لفترة طويلة من الهجرة غير الشرعية باعتبارهما دولتي عبور.

وقال إن البلدين تربطهما علاقات ولديهما مذكرات تفاهم وإتفاقيات، ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأبدى وكيل وزارة الخارجية الليبي، رغبة بلاده في تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار لمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.