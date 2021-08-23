عاجل.. جثث اللاجئين من تيجراي تتكدس فوق مياه نهر ستيت السوداني

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 23 أغسطس 2021

ارتفع عدد جثث الإثيوبيين في نهر سيتيت بولاية كسلا في السودان إلى 56، بعد انتشال 8 جثث أمس الأحد، وسط شكاوى سكان القرى القريبة من النهر من تلوث المياه.



وذكر موقع "سودان تربيون" وقال رئيس جالية التيغراي بمحلية ريفي ود الحليو قبرو تنساي لسودان تربيون، "إن جثث الأمس تعود لامرأتين وستة من الشباب، متحللة".

واتهم تنساي الجيش الإثيوبي ومليشيات الأمهرا باحتجاز نحو 2500 شخص من التيغراي معظمهم من الشباب داخل مخازن الإغاثة ببلدة حمرا وعدد من المدن الكبيرة في إقليم تيغراي.

وأضاف أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وطالب المنظمات والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والعمل على ايقاف هذه الانتهاكات وتحرير المحتجزين لدى الجيش الفيدرالي ومليشيات الأمهرا.