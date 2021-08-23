عاجل.. ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيس والعطبراوي

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلنت وكالة الأنباء السودانية سونا، اليوم الاثنين، أن نهر النيل الرئيس سجل اليوم 16 مترا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1 سم عن منسوب العام الماضي.



فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الأمس وارتفاع 2 سم عن منسوب العام الماضي.. الفاصل المداري يمر شمال شندي الرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل الى هدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.

وناشدت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كانت لجنة الفيضان بوزارة الري قد توقعت في تقريرها اليومي الجمعة الماضية استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.

وأضافت بأن النيل سجل عند محطة الخرطوم 17.02 متراً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا وسجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 54 سنتمترا وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

وخلال اليومين الماضيين، سجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.

وتوقع البيان استقرار قطاعات جبل الأولياء الخرطوم، الروصيرص - الخرطوم، الخرطوم - شندي وقطاع مروي – دنقلا، فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غداً السبت في ود العيس 3 سم ليسجل 16.45 متراً وكان قد سجل اليوم 16.48 متراً وارتفاعه في ود مدني 1 سم ليسجل 19.46 متراً حيث سجل اليوم 19.45 متراً وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.01 متراً حيث سجل اليوم 17.02 متراً وانخفاضه في شندي بمعدل 2 سم ليسجل 17.81 متراً حيث سجل البوم 17.83 سم، وانخفاضه في عطبرة 1 سم ليبلغ 16.09 متراً وكان قد سجل اليوم 16.10 متراً، وارتفاعه في مدينة دنقلا 15.2مترا وبمعدل 2 سم ليسجل 15.18 مترا ووكان قد سجل اليوم 15.18 متراً.