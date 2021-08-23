عاجل.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 52 مواطنا بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 23 أغسطس 2021

أسفرت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت السودان عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 52 مواطنا، مع وفاة أم وطفلتها في جنوب شرق البلاد.



وقال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن سيدة وطفلتها لقيتا حتفهما جراء الأمطار الغزيرة والسيول في ولاية "سنار" جنوب شرق السودان، ومع هاتين الضحيتين، ترتفع حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات في السودان إلى 52، بينهم 26 في ولاية "نهر النيل" شمال البلاد.

وأشار عبد الرحيم، إلى انهيار 3890 منزلا بشكل كلي، وأكثر من 12 ألفا و500 منزل بشكل جزئي.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن السيول المتدفقة أدت إلى قطع الطريق الوطني المؤدي إلى ولايتي سنار والنيل الأزرق في موقعين اثنين.