عاجل.. حمدوك وسلفاكير يناقشان قضايا السلام والتعاون الثنائي في جوبا

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 20 أغسطس 2021

عقد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، محادثات تناولت عدد من القضايا، تضمنت تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان واتفاقية السلام في السودان، والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وذلك وفقا لوزير التجارة والاستثمار الجنوب سوداني ديو ماتوك دينق.



وقال دينق ان الرئيس سلفا كير التقى بعد ظهر أمس الخميس برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والوزراء المرافقين، المسؤولين عن التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان وأضاف: "أن زيارة د. حمدوك والوفد المرافق إلى جوبا تأتي لمناقشة العديد من الملفات، كان أولها مناقشة تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها في جنوب السودان، خاصة وأن السودان وأوغندا ضامنان لاتفاق السلام ".

و أضاف الوزير ماتوك وفقا لراديو تمازج أن الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإيقاد والذي تمخض عن عدة قرارات كان محل النقاش أيضا وأن زيارة الدكتور حمدوك تأتي لتبادل نتائج الاجتماع مع الرئيس كير حول ذلك الاجتماع والملف الآخر هو اتفاق السلام السوداني الذي توسط فيه جنوب السودان وكان الرئيس كير الوسيط الرئيس لتلك الاتفاقية.

وقال ماتوك إن حمدوك جاء لتنوير الرئيس على كيفية تنفيذ اتفاق السلام وما هي التحديات التي تواجه عملية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وقال إن الملف الثالث يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين وخاصة اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سبتمبر 2012.

واوضح بان الدكتور حمدوك اصطحب معه الوزراء المسؤولين عن اتفاقيات التعاون وهذا يفسر سبب انضمام الوزراء إلى اجتماع الرئيس كير وحمدوك للقاء نظرائهم لمعرفة أفضل السبل لتعزيز اتفاقية التعاون وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه .

وقال الوزير ماتوك إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى كيفية عمل تعاون البلدين لمعالجة الأزمات في المنطقة.

وكانت القضية الأخيرة التي تم نقاشها، هي كيف يمكن للسودان وجنوب السودان العمل معًا لمعالجة بعض القضايا الرئيسة في المنطقة. وقال ماتوك: "نحن نعلم أن هناك الكثير من المشاكل داخل المنطقة والتي تتعلق بمنطقة الإيقاد". "ونعلم أن هناك مشكلة في إثيوبيا وتشاد ودول أخرى في المنطقة وهذه دول مجاورة للسودان وجنوب السودان. وتناول الزعيمان في الاجتماع هذه القضايا للتأكد من أن جنوب السودان والسودان يمكن أن يساعدا في تلك القضايا الإقليمية.

وقال إن وزراء البلدين اجتمعوا كل مع نظرائه لمناقشة القضايا الثنائية للتجارة والنقل النهري والسكك الحديدية والبنوك وفتح الحدود من بين أمور أخرى.

و اوضح دينق ان فتح الحدود بين البلدين هو أحد القضايا الرئيسية واردف بأنه"يجب فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان لتنشيط التبادلات التجارية، وأن هناك قضايا تتعلق بإنشاء المناطق الحرة ، والتي من المفترض أن تكون على حدود الولايات الحدودية بحيث تسهل التجارة ”، وفقًا لماثوك

واضاف "هناك قضايا تتعلق بافتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان وهذاسيتم مناقشته بين بنك السودان المركزي وجنوب السودان لمعرفة كيفية تنفيذه."