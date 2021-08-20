فيلود يكشف حالة لاعبي المنتخب السوداني

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 20 أغسطس 2021

كشف الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، حالة لاعبيه قبل السفر إلى الإمارات، لخوض معسكر لمدة 10 أيام، استعدادا لمواجهة منتخبي المغرب وغينيا بيساو في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.



وقال فيلود بعد نهاية الحصة التدريبية، في تصريحات رسمية لإدارة الإعلام بالاتحاد السوداني: "نبدأ أولا بملاحظة اللاعبين الذين ظلوا يلعبون كثيرا في الدوري السوداني، ويلاحظ عليهم التعب أكثر من زملائهم الآخرين في القائمة".

وأضاف فيلود: "لهذا قمنا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في التدريب، الذين لعبوا أكثر بالدوري والذين لم يلعبوا".

وحدد فيلود هدفين يسعى إلى تحقيقهما من خلال معسكر الإمارات قائلا: "نسعى لإنهاء حالة الإرهاق الشديدة لدى اللاعبين أولا".

وأردف: "الهدف الثاني أن نمنح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الدوري، وندخلهم أجواء المباريات وإيقاع اللعب، حتى يصبح جميع اللاعبين في وضع متكافئ، ونريد أن نصل لمستوى واحد في يوم 23 أغسطس/آب الجاري".

وأتم المدير الفني لمنتخب السودان: "بعد يوم 23 أغسطس، سوف نبدأ تحضيراتنا الحقيقية لمباراتي المغرب وغينيا بيساو".

يذكر أن منتخب صقور الجديان سوف يغادر مساء اليوم الجمعة العاصمة الخرطوم، متجها إلى إمارة دبي لإقامة معسكر تحضيري لمدة 10 أيام تتخلله وديتان أمام منتخب النيجر.