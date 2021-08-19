عاجل.. الملاحة النهرية تعلن استئناف الرحلات النيلية مع دولة جنوب السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلنت مصلحة الملاحة النهرية السودانية بوزارة النقل لكافة شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل بالخط الملاحي بين دولتي شمال وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء الإستعداد لإستئناف أول رحلة إلى جنوب السودان يوم الأربعاء الموافق الاول من سبتمبر المقبل.



وأوضحت المصلحة في اعلانها ان ذلك يأتي تحقيقا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية التي تعود بالفائدة لهما ووفاء وتنفيذا لتوجيهات وقيادة البلدين في ازالة كافة المعوقات التي تعترض فتح المعابر. كما ان ذلك يأتي للتفاهمات التي تمت في هذا الصدد نتيجة لإجتماعات الخبراء والفنيين من الجانبين في كافة المؤسسات ذات الصلة وما توصلت إليه من إتفاقيات لفتح المعبر النهري بكوستي لإستئناف الرحلات بين الدولتين.

وأعربت المصلحة عن تمنياتها في إستمرار التواصل بين الشعب السوداني شمالا وجنوبا.