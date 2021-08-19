بدء أعمال مؤتمر نظام الحكم في السودان بمحلية الفاشر

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 19 أغسطس 2021

بدأت اليوم بقاعة المجلس التشريعي الإنتقالي بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أعمال مؤتمر نظام الحكم في السودان بمحلية الفاشر بمشاركة (250) من القيادات السياسية و التنفيذية والأمنية والأهلية والمرأة والشباب والطلاب وقوي إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وممثلي القطاعات النوعية بجانب شركاء السلام و الخبراء والمختصين فى مجال الحكم والادارة ومراكز البحث العلمى والمهتمين بهذا الشأن وذلك تحت شعار (حكم رشيد وتنمية مستدامة) وبرعاية أمين عام الحكومة.



وأكد ممثل حكومة الولاية المدير التنفيذي للمحلية محمداي عبد الله آدم خاطر أهمية المؤتمر في الخروج بتوصيات ومخرجات بناءة حول كيفية حكم السودان في المرحلة المقبلة توطئة لعرضها لمؤتمر الولاية الذي سينعقد في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لمناقشتها للخروج برؤية موحدة بغية عرضها علي المستويين الأقليمي والإتحادي.

وإعتبر مؤتمر نظام الحكم في السودان ضمن البنود التي نصت عليها إتفاقية سلام جوبا والتي نادت بضرورة تطبيق نظام جديد للحكم الإقليمي ،مشيرآ إلي التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيقه علي نطاق السودان وخاصة فيما يتعلق بتنوع الثقافات والإثنيات الأمر الذي يستوجب ضرورة مشاركة الجميع للخروج بمقترحات وتعزيزها بالإعتماد أو التعديل أو الإلغاء.

وأضاف محمداي أن مؤتمرات نظام الحكم في السودان التي إنطلقت اليوم بجميع المحليات كان ينبغي لها أن تعقد في وقت مبكر إلا أن ظهور جائحة فيروس كورونا وعدم وجود التمويل قد أفضيا إلي تأخير قيامها،داعيآ في الوقت نفسه المشاركين بضرورة إثراء النقاش البناء والهادف في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تحديد نظام الحكم بالبلاد خاصة في ظل هذه المرحلة.

من جهته إستعرض ممثل اللجنة الإشرافية للمؤتمر بالمحلية المهندس بدر الدين بوش الجهود التي بذلتها لجنته من أجل إنجاح المؤتمر و قال أنه سيتم خلاله مناقشة عدد من أوراق العمل والتى سيقدمها خبراء في مجال الحكم المحلي تتمثل في ورقة الحكم المحلي في ظل الحكم الإقليمي بجانب السياسات والمستويات والهياكل والتشريعات في ظل نظام الحكم الإقليمي ومحور الحدود والتقسيمات الجغرافية في ظل الحكم الفيدرالي ، التحديات البيئية في السودان بالإضافة إلي ورقة توزيع الموارد المالية والبشرية والإقتصادية وقضية التنمية الإقليمية المتوازنة في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان.