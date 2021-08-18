عاجل.. البرهان: القوات المسلحة حامية للشعب ومصالحه

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، إلتزام القوات المسلحة بأن تظل حامية للشعب وراعية لمصالحة فيما حيا شهداء الوطن والثورة قائلاً "إن الفضل بعد الله يرجع للثورة المجيدة التي جعلت من هذا الواقع ممكنا".



وحيا سيادته خلال مخاطبته احتفال المجتمع المدني بأعياد القوات المسلحة السابعة والستين بمبنى القيادة العامة اليوم، بحضور أعضاء مجلس السيادة والوزراء بجانب رئيس هيئة الأركان وأعضاء الهيئة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ولفيف من قادة العمل السياسي وقيادات المجتمع وأهل الثقافة والرياضة و رجالات الدين الإسلامي والمسيحي، حيا الشعب السوداني ، مؤكداً أن القوات المسلحة جزءا اصيلا منه ولم تكن فعلا مختلفا.

ولفت الى انها تمثل التنوع الذي يعبر عنه وقدم نيابة عنها الشكر للرعيل الأول من المدنيين والعسكريين وهم الذين أسسوا لشراكات عديدة تلت تجربة الاستقلال التي كانت مرجعية، وخص بالشكر الذين هبوا لنصرة القوات المسلحة بالفشقه وختم بشكره للضيوف الذين تكبدوا مشاق الحضور.

وكان الاحتفال قد شهد تدشين أوبريت (الحصة وطن) الذي قدمته مجموعة من الفنانين كاهداء للقوات المسلحة، فيما شمل الاحتفال أيضا على بعض الكلمات من الحضور ورموز المجتمع والذي اختتم بتقديم الهدايا التذكارية للقوات المسلحة في شخص القائد العام و رئيس هيئة الأركان.

وياتي الاحتفال ضمن فعاليات اعياد القوات المسلحة السودانية السابعة والستين والذي جاء تحت شعار (جيش قومي لوطن آمن).