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عاجل.. السودان يقرر السماح بدخول جميع المسافرين القادمين من الخارج

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، قرارا بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بما في ذلك الأجانب القادمين من الهند.

واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية، حسب نشرة أصدرتها اليوم الأربعاء، حصول القادمين إلى السودان على شهادة سلبية لفحص ( PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكتين وأوروبا واستراليا ونيوزيلندا بداية من عمر 8 سنوات فأكثر.

ووجهت سلطة الطيران المدني بتمديد مدة صلاحية فحص كوفيد 19 لتكون 96 ساعة قبل الوصول من جميع الدول لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 21 أغسطس الجاري، وبعدها تكون مدة صلاحية الفحص 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكتين وأوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

وأوضحت أنه في حالة مخالفة تلك الاشتراطات الصحية تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يوما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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