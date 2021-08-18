عاجل.. حمدوك يشيد بجهود دول الترويكا في إحلال السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أشاد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بجهود مجموعة دول الترويكا في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، مؤكدا التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتنفيذ الكامل لاتفاق سلام جنوب السودان.



جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء ظهر اليوم مبعوثي دول الترويكا، الذين بحث معهم المقترح المقدم من مجموعة دول الترويكا الخاص بقيام آلية للمراجعة وتقييم الأداء لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.

ورحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالمقترح مبينا أنه سيطرحه على أطراف عملية السلام.

من جانبهم تحدث المبعوثون الدوليون لدول الترويكا مجددين التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، وداعين الحكومة الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.