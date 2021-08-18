عاجل.. لجنة الفيضان تعلن ارتفاع منسوب مياه النيل وتحذر المواطنين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 18 أغسطس 2021

ارتفع منسوب مياه النيل في السودان عند محطة الخرطوم إلى 17.09 متر، وهو مستوى يقل 57 سنتيمترا فقط عن أعلى المستويات المسجلة.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن منسوب النيل سجل اليوم الأربعاء عند محطة الخرطوم 17.09 متر، وسجلت محطة عطبرة 16.05 متر أقل من أعلى منسوب سجل ب 59 سنتمترا بينما سجلت محطة شندي 17.85 سنتمتر أقل من أعلى منسوب بـ59 سنتمترا.

وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم قد بلغ 600 مليون متر مكعبا وبلغ إيراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعبة بينما بلغ إيراد النيل الأبيض 130 مليون متر مكعبة.

وكانت اللجنة قد حددت كمية التصريفات خلف السدود للتخفيف من حدة الفيضان حيث وجهت بألا تتجاوز تصريفات سد جبل الأولياء 80 مليون متر مكعبة في اليوم وألا يتجاوز التصريف خلف سد الروصيرص 570 مليون متر مكعب في اليوم وذلك حتى إشعار آخر.

وبلغ تصريف المياه خلف خزان الروصيرص 560 مليون متر مكعبة بزيادة مليوني متر مكعبة مقارنة بالأمس، حيث كان التصريف 558 مليون متر مكعبة، بينما انخفض التصريف خلف خزان سنار بفارق 47 مليون متر مكعبة ليبلغ 601 مليون متر مكعبة مقابل 648 مليون متر مكعبة ليوم أمس.

ودعا البيان اليومي للجنة المختصة جميع المواطنين في كل القطاعات "أخذ التحوطات والتدابير اللازمة".