عاجل.. تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بكورونا بالبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الدكتور محمد الحافظ الخضر مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس كورونا في اخر تقرير للوزارة.



واشار الخضر خلال التنوير الاسبوعي لوزارة الصحة (بوكالة السودان للانباء) ( سونا ) اليوم الى تسجيل 29 حالة مشتبهة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة بولاية الجزيرة وحالة بالولاية الشمالية بالاضافة الى 3 حالات بولاية البحر الأحمر، مؤكدا تناقص حالات الاصابة خلال الاسابيع الثلاث الماضية حيث سجل المنحنى الوبائي 100 حالة في الاسبوع، متوقعا استقرار الوضع خلال الاربع اسابيع المقبلة.

كما اشار التنوير إلى الوضع الوبائي في الهند والوضع الوبائي العالمي وربطه بالوضع في السودان. حيث كشف الدكتور محمد الحافظ عن انتشار الفيروس المتحور دلتا حول العالم بالاضافة إلى بدء ظهور عدة متحورات اخرى بخلاف المتحول دلتا.

وقال الخضر ان اللجان الفنية في الوبائيات تواصل عملها في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الوباء ومنع انتشاره كما تم رفع توصيات اللجنة العليا للطوارئ لجميع الجهات المختصة لتطبيقها على القادمين من الهند او غيرها بدون تخصيص لأي دولة.

من جانبه أكد د. اسماعيل العدني مدير ادارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية مواصلة عمل وجهد الوزارة عبر لجانها الفنية لتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى التنافس الكبير على اللقاح في العالم حيث تسعى جميع الدول لتوفير اللقاحات لمواطنيها، مؤكدا أمان جميع انواع اللقاحات المتوفرة في السودان واستيفائها لجميع شروط منظمة الصحة العالمية والمجلس القومي للادوية والسموم في جميع اجراءات طلبها وتخزينها وتوزيعها.

واوضح العدني ان الجرعة الثانية من لقاح (استرازينكا) ستتوفر لجميع المواطنين المستحقين لها بنهاية اغسطس الجاري، حيث تنتظر الوزارة وصول 600 الف جرعة من لقاح (استرازينكا) على شحنتين وهو مايوازي العدد المستحق للجرعة الثانية.

وفيما يخص بلقاح (جونسون) أكد العدني توفر 606 الف جرعة استلمتها الوزارة عبر منصة الاتحاد الافريقي، ويتوقع ان يتم تشغيلها بنهاية اغسطس الجاري بإضافة المعلمين كفئة مستهدفة جديدة في جميع الولايات.