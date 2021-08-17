عاجل.. وزير الدفاع يصدر تصريحات شديدة اللهجة بشأن سيادته بالفشقة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، أنه لا تنازل عن السيادة السودانية على أراضيها في الفشقة مهما كلف الأمر.



وأضاف: “انتظرنا حل الخلاف الحدودي مع إثيوبيا ولكن بدون جدوى”، مشيرًا إلى أن التهجير القسري والتعذيب ضد مواطنينا بالفشقة غير مقبول.

ومن جهة أخرى، هدد قادة السلطة الانتقالية في السودان، في وقت سابق ضمنًا باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تنسحب القوات الإثيوبية مما تبقى من أراضٍ في الفشقة شرق البلاد، وأكدوا أنهم لن يفرطوا في شبر من أراضي الوطن لكنهم لا يريدون عداءً مع إثيوبيا.

وحضر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، احتفالًا جماهيريًا في منطقتي ود الكولي وعاروض بالفشقة على بعد نحو بضعة كيلومترات من الحدود الإثيوبية، بمناسبة الذكرى الـ٦٧ لتأسيس الجيش السوداني، حضره عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والثقافة والإعلام.

وقال البرهان: «لدينا أراضٍ باقية في الفشقة ونسعى عبر التفاوض والطرق السلمية لأن ترجع إلينا. سنسلك الطرق الدبلوماسية من أجل هذا، لكن لدينا خيارات أخرى» في إشارة إلى الخيار العسكري.

وأشار إلى أن هناك ما بين ٦ إلى ٧ جيوب في منطقة الفشقة لا تزال خارج سيطرة الجيش السوداني، و«نريد من الجارة إثيوبيا أن تستشعر علاقتنا معها، وتستمع لصوت العقل». وأضاف «اخترنا الاحتفال بأعياد القوات المسلحة في الفشقة للتأكيد أن هذه الأرض سودانية، وقواتنا ستبقى فيها، ونحن مصممون على أن نعمر هذه المنطقة».

ودعا المزارعين إلى عدم تأجير الأراضي الزراعية بمنطقة الفشقة للأجانب، وقال: «تأذينا كثيرًا من تغولهم على المزيد من أراضينا».