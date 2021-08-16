عاجل.. تراجع منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 16 أغسطس 2021

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 17.16 متر، اليوم الاثنين، متراجعا 3 سم عن منسوب الأحد (17.19 متر)، فيما ظل مرتفعا 66 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 50 سم.



وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 643 مليون متر مكعب، اليوم الاثنين، فيما سجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 342 مليون متر.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 571 مليون متر مكعب في الروصيرص، و703 ملايين متر مكعب في سنار، و66 في جبل الأولياء، و338 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و305 ملايين متر مكعب في خشم القربة، و805 ملايين متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاعا الروصيرص - الخرطوم، والخرطوم- شندي استقرارا، وقطاع شندي- عطبرة ارتفاعا بمعدل 3 سم، وقطاع عطبرة- مروي ارتفاعا بمعدل 13 سم، فيما يشهد مروي - دنقلا استقرارا.

وجددت اللجنة التنبه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.