البرهان: إثيوبيا تماطل في ترسيم الحدود وسنستعيد أراضينا بأي طريقة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 16 أغسطس 2021

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إن ”إثيوبيا تماطل في ترسيم الحدود“ بين البلدين.



وأكد البرهان، خلال مخاطبة احتفالات الجيش السوداني بعيده الـ67، بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، ”استعادة السودان للأراضي المتبقية من أديس أبابا بالتفاوض، أو أي خيارات أخرى“.

وأضاف خلال الاحتفالية التي حضرها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: ”نحن مصصمون على تعمير أراضي الفشقة وهذه البداية“.

ونوه البرهان، إلى أن إثيوبيا، ”ظلت طوال السنين الماضية تماطل لعدم ترسيم الحدود معنا… لدينا أراضٍ لم نستعدها بعد، وسوف نستعيدها بالطرق السلمية والدبلوماسية مع إثيوبيا“.

ولفت إلى مساعي السودان، من أجل ”إعادة العلاقات مع إثيوبيا لأنها دولة جارة للسودان“.

وأشار البرهان، إلى أن احتفال القوات المسلحة بالعيد الـ67 بمنطقة الفشقة بمنطقة ”ودكولي“، يأتي للتأكيد على ”سودانية المنطقة، وأن القوات المسلحة بذلت الدماء من أجل استردادها“.

وقال إن الخطوة تعتبر ”استعادة لكرامة الجيش والشعب السوداني في اعقاب تخاذل السياسيين في العهد البائد“.

وبين البرهان أن الجيش السوداني حشد، في العام 2017، قوة بمنطقة ”جبل لبان“ لتحرير الفشقة، إلا أن قرارا سياسيا صدر بسحب القوات ووقف العملية.

ووصف ما حدث العام 2017، بأنه كان ”غصة“ في قلوب أفراد القوات المسلحة، وظلت كذلك، حتى تحريرها مؤخرا. وأشاد البرهان، بمواطني المنطقة وقال إنهم لم ”يخذلونا بجهدهم وجهد إخوانهم في القوات المسلحة“.

ودعا سكان الشريط الحدودي مع إثيوبيا، إلى ممارسة حياتهم العادية في الزراعة والتعمير، مؤكدا استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الأرض و بناء الطرق والجسور.

وذكر البرهان، أن السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتا ومماطلة منه قبل ملحمة استرداد الفشقة، تأكيدا عى قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها.

وتخوض القوات المسلحة السودانية معارك متقطعة مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام الماضي، لاستعادة أراضي الفشقة البالغة نحو مليوني فدان (الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى)، والتي تسيطر عليها إثيوبيا، منذ 25 عامًا.

وسيطرت إثيوبيا عبر ميليشيات وقوات على أراضي الفشقة الخصبة، ولاحقت المزارعين السودانيين الذين فروا من أراضيهم بسبب عنف الميليشيات الإثيوبية.

ويتمسك السودان بأحقيته في أرض الفشقة، ويطالب بوضع العلامات الحدوية على الحدود الشرقية بين البلدين، وفقًا لاتفاق 1902 الذي تم بين الحاكم الإنجليزي ممثلا للسودان وإمبراطور إثيوبيا منقستو هايلي ماريام، وأكدته الخرطوم وأديس أبابا لاحقا في العام 1972.

وأدت إعادة انتشار الجيش السوداني، على أراضي الفشقة، لتوتر حاد في علاقات الخرطوم وأديس أبابا.

ويؤكد المسؤولون في السودان، أن ما يحدث في الفشقة هو انتشار وإعادة انفتاح للقوات المسلحة في أرض سودانية، وأن السودان لن يتراجع عن شبر من أرضه حتى آخر جندي سوداني.

ونشطت الحكومة السودانية، منذ مطلع العام الحالي، في إنشاء طرق عديدة؛ لتمكين المزارعين السودانيين من الوصول إلى مزارعهم، كما أنشات جسورا على مجاري المياه والخيران لمنع انقطاع السكان عن مناطق الزراعة في موسم الخريف، وتسهيل حركة المواطنين وقوات الجيش المنتشرة في أرض الفشقة، وإعادة المزارعين الذين فروا من القتال في وقت سابق لدخول الجيش السوداني إلى المنطقة.