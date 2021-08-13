عاجل.. السودان يحذر مواطني العاصمة من فيضانات بعد ارتفاع المياه بنهر النيل

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 13 أغسطس 2021

حذر السودان سكان العاصمة وولاية الخرطوم، من فيضانات خلال الساعات المقبلة، بعد تخطي منسوب المياه في نهير النيل مستوى الفيضان بأكثر من نصف متر، اليوم الجمعة.



وأفادت لجنة الفيضان في السودان التابعة لوزارة الري، بأن منسوب النيل عند ولاية الخرطوم وصل اليوم الجمعة، إلى مستوى 17.14 مترًا، متجاوزًا منسوب الفيضان بـ52 سنتيمترًا.

وأكدت اللجنة، ضرورة اتخاذ سكان الخرطوم وشمالها كل الاحتياطات اللازمة لحماية الأنفس والممتلكات، تحسبًا للفيضانات المقبلة.

أوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 613 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود 318 مليون متر مكعب، فيما يشهد تصريف عند خزان الروصيرص نقصًا بمقدار 7 ملايين متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 602 مليون متر مكعب مقارنة بكمية أمس 609 ملايين متر مكعب.

وتضمن بيان اللجنة تحذيرًا من ارتفاع مناسيب المياه في معظم القطاعات، مطالبة المواطنين بأخذ كل الاحتياطات اللازمة.