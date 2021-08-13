السودان يؤكد دعم الشراكة مع تركيا وأزلية العلاقة معها

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 13 أغسطس 2021

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الحكومة الانتقالية في بلاده تدعم الشراكة مع تركيا للاستفادة من إمكانياتها ودفع عجلة الاقتصاد القومي.



وأضاف البرهان، في كلمة خلال لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بحضور فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي، أن السودان حريص على إزالة جميع العقبات التي تُواجه المُستثمرين الأتراك، لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي يتلقاه السودان من تركيا، مشيرًا إلى “أزلية علاقة البلدين القائمة على الإرث التاريخي المتبادل بين شعبيهما”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ولفت البرهان، إلى أن التغيير الذي حدث في السودان سهّل من مُهمة الاندماج في المجتمع الدولي ومنظومته الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد عقد جلسة مُباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، في أنقرة، تلبية لدعوة من الأخير، أعقبها مؤتمر صحفي للطرفين.

ووقّع البلدان عدة اتفاقيات مُشتركة في المجالات العسكرية والعلاقات الخارجية والاقتصادية والزراعية والإعلامية وفي مجال الطاقة.