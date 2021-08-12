عاجل.. القبض على مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات العامة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 12 أغسطس 2021

ألقت السلطات السودانية، اليوم الخميس، القبض على الفريق ياسر حسن عثمان، مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات العامة، بتهم فساد وغسل الأموال.



وأكد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، صلاح مناع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، "صحة ما راج عن اعتقال الفريق امن ياسر حسن عثمان مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات العامة الحالي بتهم فساد وغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني".

وذكرت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية، أن حسن عثمان متورط في عمليات اعتقال وتعذيب المئات من السياسيين والنشطاء إبان العهد البائد، وقد ورد اسمه في العديد من التقارير المعنية برصد حالات انتهاكات حقوق الانسان في السودان.