منسوب النيل في الخرطوم تجاوز الفيضان بـ 62 سنتيمترًا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 12 أغسطس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت لجنة الفيضان السودانية، أن منسوب النيل عند ولاية الخرطوم، الخميس، بلغ 17.12 متراً، متجاوزاً بذلك منسوب الفيضان بـ 62 سنتيمتر، وطالبت السكان في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحمايةً الأنفس والممتلكات.



وحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) أوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 628 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 336 مليون متر مكعب.

ونقص تصريف المياه عند خزان الروصيرص 22 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 609 ملايين متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 631 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 733 مليون متر مكعب مقابل 725 مليون متر مكعب يوم أمس بزيادة بلغت 8 ملايين متر مكعب.

وبلغت أعلى زيادة سجلت عند خزان مروي بـ 799 مليون متر مكعب مقابل 780 مليون متر مكعب يوم أمس بزيادة تبلغ 19 مليون متر مكعب.

ونقص تصريف خزان جبل أولياء إذ سجل جبل أولياء 59 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 70 مليون متر مكعب يوم أمس، بزيادة بلغت 11 مليون متر مكعب، وسجل أعالي عطبرة والستيت 332 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 290 مليون متر مكعب يوم أمس، لتكون الزيادة 42 مليون متر مكعب.

وبلغت الزيادة في خزان خشم القربة 43 مليون متر مكعب، مسجلاً 290 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس 247 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي للجنة الفيضان، أن قطاع سنار – الخرطوم سيشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم، وقطاع مروي – دنقلا سيشهد إرتفاعاً بمعدل 3 سم، وقطاع عطبرة -مروي سيشهد إرتفاعاً كبيراً بمعدل 25 سم، لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.12 متر متجاوزة منسوب الفيضان بـ 62 سم، أي باكثر من نصف متر.